Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала свою маму-красуню

Як передає Politeka.net, фото 20-річна внучка легендарної співачки співачки показала на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно Ротару виповнилося 74 роки. Святкування проходило в Італії, де зібралася вся сім'я: єдиний син Руслан, його дружина Світлана і внучка Соня і онук Ротару-Анатолій.

На новому фото Софія-молодша показала фото зі своєю мамою. Після кадру відразу стає зрозуміло, в кого вона така красуня.

Зазначимо, Світлана завжди дуже тепло відгукувалася про свою свекруху.

"Ми багато працюємо разом: зйомки, концерти. І відносини у нас довірчі, домашні, я намагаюся бути поруч, - каже Світлана. - Вона мене називає світлою, Світочкою, а я її-Софією Михайлівною. У нас з нею любов і розуміння», - говорила вона раніше.

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