Відома українська телеведуча Лілія Ребрик показала себе в зухвалому образі
Як передає Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною ведучою. Прославилася вона завдяки програмі "Ранок з Україною". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу телеведуча поділилася новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку Лілія в зухвалому образі з акцентом червоного притискає ногою дорожній конус. Також вона заявила, що відправляється в тижневу відпустку.
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Нехай все у всіх буде добре !!", повідомила телеведуча.
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Шанувальники захоплено відреагували на образ лілії і завалили її компліментами: "Клас", "Фото - вогонь", "Ліля-красуня", "Молодець", "Затопчемо цю п'ятницю", "Спасибі, Лілія! І Вам гарного відпочинку".
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