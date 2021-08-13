Известная украинская телеведущая Лилия Ребрик показала себя в дерзком образе

Как передает Politeka.net, Лилия Ребрик является популярной ведущей. Прославилась она благодаря программе "Ранок з Україною". Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новой фотографией на своей странице в Инстаграм. На снимке Лилия в дерзком образе с акцентом красного прижимает ногой дорожный конус. Также она заявила, что отправляется в недельный отпуск.

"Прижала пятницу 13-ое каблуками!

Поставила на паузу эфирную неделю "Ранок з Україною"!

Пусть все у всех будет хорошо !!", сообщила телеведущая.

Поклонники восторженно отреагировали на образ Лилии и завалили её комплиментами: "Класс", "Фото - огонь", "Лиля - красотка", "Молодец", "Затопчем эту пятницу", "Спасибо, Лилия! И вам хорошего отдыха".

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