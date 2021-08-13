Відома співачка Джамала поділилася своєю радістю
37-річна артистка поділилася знімком, на якому зображена з чоловіком і синами, передає Politeka.net. Джамала розповіла, що збулася її мрія.
Тепер у артистки є своя зірка слави.
"Колись, 11 років тому, коли я стояла в Лос-Анджелесі на Hollywood Walk of Fame і розглядала зірки, я сфотографувалася і візуалізували (дивіться сторіс), що одного разу така з'явиться і у мене. І ось, де я є! Щаслива, вдячна і натхненна, адже тепер моє ім'я відображене в центрі вже рідний Київ", - розповіла співачка.
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Також вона подякувала всім шанувальникам, які довгі роки підтримували її творчість.
Джамалу вітають колеги і фанати. Зокрема пораділа за колегу Юлія Саніна.
"Ура! Вітаю ☺ ❤ ось це так! І яка компанія і підтримка", "Вітаю", "Абсолютно заслужено вітаємо", - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Джамала насмішила українців на "МастерШеф" з Кензовим і екс-чоловіком Білик.
Як повідомляла Politeka, Джамала перед "Танцями з зірками" схудла на 12 кг, як вона тепер виглядає.
Також Politeka писала, що схудла Джамала похвалилася фігуркою в "гостях" у Влада Ями.