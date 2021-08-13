Відома українська артистка Даша Астаф'єва поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita". Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

Цього разу артистка поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Даша в екстравагантному Кольє позує на камеру. На ній мінімальна кількість макіяжу, що підкреслює її натуральну красу.

"Те, що ти шукаєш теж шукає Тебе.

Фраза з книги, яку я читаю. Мої нові історії пояснюють те, що з'їдаючи тебе зсередини, зробило вже багато запитань без відповідей...", підписала публікацію артистка.

Шанувальники здивувалися красі співачки і залишили їй безліч приємних компліментів в коментарях: "Краща", "Найкрасивіша", "Ідеально", "Даша ,ви розквітаєте з кожним днем все більше. Ви дуже затишна, ніжна, як велика кішка біля каміна", "Красива", "Єгипетська сила", " цариця...Клеопатра".

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