Відома українська артистка Даша Астаф'єва поділилася новим фото
Як передає Politeka.net, Даша Астаф'єва є популярною співачкою. Дівчина прославилася своєю участю в групі "Nikita". Артистка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
Цього разу артистка поділилася новою серією фото на своїй сторінці в Instagram. На знімках Даша в екстравагантному Кольє позує на камеру. На ній мінімальна кількість макіяжу, що підкреслює її натуральну красу.
"Те, що ти шукаєш теж шукає Тебе.
Фраза з книги, яку я читаю. Мої нові історії пояснюють те, що з'їдаючи тебе зсередини, зробило вже багато запитань без відповідей...", підписала публікацію артистка.
Донька Пугачової Орбакайте засвітила засмаглого чоловіка-красеня на відпочинку: "Схожий на мексиканського барона"
З'ясувалися деталі загибелі учасниці популярного українського ТВ-шоу: "Одружилися місяць тому"
До побитого танцюриста Дорофєєвої досі не пустили маму, з'ясувалася причина: "Голова відкрита..."
"Холостяк" Заливако вирішив проявити себе на новому талант-шоу, Богдан не змовчала: "Ця людина...."
Спека дасть українцям перепочити, але частину країни накриють дощі і грози: що підготувала п'ятниця 13-е
Шанувальники здивувалися красі співачки і залишили їй безліч приємних компліментів в коментарях: "Краща", "Найкрасивіша", "Ідеально", "Даша ,ви розквітаєте з кожним днем все більше. Ви дуже затишна, ніжна, як велика кішка біля каміна", "Красива", "Єгипетська сила", " цариця...Клеопатра".
Раніше повідомлялося, "Подумала, що це Астаф'єва": вагітна плюс-сайз-модель в купальнику влаштувала дикі танці
Також, Астаф'єва в леопардовому купальнику несподівано заговорила про небезпеки на відпочинку: "Мене могли акули..."
Politeka розповідала, Астаф'єва в наряді з сріблястих ланцюжків показала, як виглядає чуттєвість: "Дав же бог таке..."