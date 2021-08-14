Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан розговорилася в соцмережі, відповівши на питання, що їй найбільш ставлять

Так, 28-річна кохана Заливако вирішила зробити окремий пост у своєму мікроблозі в Instagram, в якому розсекретила, коли будуть весілля і діти, передає Politeka.net.

Красуня супроводила меседж яскравим фото, на якому позувала в червоній сукні на відпочинку за кордоном. Богдан задерла довгу спідницю, блиснувши стрункою ніжкою, і спрямувала погляд за обрій.

"Коли весілля? Коли діти? Поки я відповім так - всьому свій час 🤷🏻‍♀️, - зізналася дівчина. - Відносини... та і в принципі життя, мають свої певні етапи. І нам хочеться ними сповна насолодитися. Якщо описувати наші відносини, то здається, що у нас вічний квітково-букетний період))) з квітами, побаченнями і величезною купою романтичних моментів🥰 Ми, звичайно ж, мріємо про дітей, розмовляємо і жартуємо, якими вони будуть... найбільше обговорюємо питання, чи будуть у малюків кучерики😅 але поки, це все що можу розповісти. І не через те що не хочу. А просто відчуваю, що так треба❤️".

Користувачі підтримали обраницю "Холостяка" в її рішенні поки притримати "особисте" при собі:

"Не раджу ділитися своїми планами. Це - тільки ваші плани... Не для сторонніх людей"

"Про плани тільки один одному. Надто багато заздрісників! Зазвичай, комусь розповівши, все йде через ж🍑 🤷"

"Цікаві які всі 😂"

"Встигните. Насолоджуйтесь один одним😍"

"Хороша пара, щастя вам, обидва тямущі, щирі, позитивні! 🌹🌹🌹😍😉"

Нагадаємо, Заливако вирішив проявити себе на новому талант-шоу, Богдан не змовчала: "ця людина...."

Як повідомляла Politeka, кохана Заливако розповіла про кризу у відносинах

Також Politeka писала, що Анна Богдан попередила учасниць нового сезону шоу: "Життя не буде колишнім"