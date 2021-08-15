Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва порадувала шанувальників яскравими кадрами, нагадавши, що літо триває

Так, 31-річна співачка зробила новий пост у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала з подругою за приємним проведенням часу, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Дорофєєва влаштувала пікнік, судячи з кадрів, у своєму ж дворі, кинувши підстилку, подушки і піднос зі смаколиками й алкоголем на траву. Надя позувала в блакитних джинсах і персиковому топі, доповнивши лук бейсболкою та кедами. Дівчата сміялися, куражилися перед камерою і пригощалися зефірками.

У підписі співачка зазначила, що з успіхом закрила цей гештальт, і в планах у неї провести чудову відпустку з чоловіком Володимиром Дантесом.

"Офіційно можна викреслити пункт "пікнік" з літнього чек-листа ✅ Переходимо до наступного — "відпустка з @vladimirdantes"❤️, - повідомила Надя.

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"О цей ангельський сміх 😂"

"Ці фото дали мені неймовірний літній настрій😍 ✨ 💫"

"Тепер коли буде сумно або захочеться посміхнуться я буду дивитися на це відео! Можу дивитися 24/7 кайф 😅 ♥️"

"Гарної вам відпустки, відпочивайте 💗"

"Божечки, який літній вайб!!😍🧚‍♀️"

"Наче ситі проліски 😮 а Вові щось сьогодні перепаде?"

Раніше повідомлялося, Дорофєєва і Дантес заїхали в двоповерхову віллу з величезним басейном, розкіш вражає

Також, втомлений чоловік Дорофєєвої Дантес без сорому показав, як виглядає в свої 33

Politeka розповідала, Дорофєєва в коротенькому ТОПі помилувалася чарівною фігуркою перед дзеркалом