Популярна актриса Анджеліна Джолі показала ніжний і одночасно з тим сміливий образ в персиковій сукні

Зірка за багато років роботи актрисою встигла прославитися завдяки самим різним ролям і образам. Образ пацанки або елегантної спокусниці однаково їй йшов, тому навіть з коротким волоссям Джолі виглядала привабливо.

На червоних доріжках зараз зірку помітити можна вкрай рідко, проте раніше вона часто радувала своїми появами і навіть дивувала сміливими виборами нарядів. Хоча сукні Джолі, як правило, однотонні і не роблять акценту на її формах, невеликі вирізи все ж створюють більш вдалий вигляд.

Шанувальники не раз критикували Джолі за те, що зараз вона носить одні сукні-балахони, приховує фігуру і не змінює смак на чорні сукні з закритим верхом. Раніше ж Анджеліна блищала в кожному з нарядів. На фан-акаунті згадали вдалий лук знаменитості, що позує перед камерами в рожевому ніжному платті і досить помітним макіяжем.

"Найс❤️; о, красуня; Моя королева, натуральна Барбі ❤; вона знову кокетує; красива; Супер❤; чудово🔥; Beautifiul❤❤; Люблю тебе Енджі; Красиво😍; чудово😍; Хороший вигляд, чому так круто», - відповідають фанати.

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