Популярная актриса Анджелина Джоли показала нежный и одновременно с тем смелый образ в персиковом платье

Звезда за многие годы работы актрисой успела прославиться благодаря самым разным ролям и образам. Образ пацанки или элегантной соблазнительницы одинаково ей шел, поэтому даже с короткими волосами Джоли выглядела привлекательно.

На красных дорожках сейчас звезду заметить можно крайне редко, однако ранее она часто радовала своими появлениями и даже удивляла смелыми выборами нарядов. Хотя платья Джоли, как правило, однотонные и не делают акцента на ее формах, небольшие вырезы все же создают более удачный вид.

Поклонники не раз критиковали Джоли за то, что сейчас она носит одни платья-балахоны, скрывает фигуру и не меняет вкус на черные платья с закрытым верхом. Ранее же Анджелина блистала в каждом из нарядов. На фан-аккаунте вспомнили удачный лук знаменитости, позирующей перед камерами в розовом нежном платье и довольно заметным макияжем.

«Найс❤️; О, красотка; Моя королева, натуральная Барби ❤; она снова кокетничает; красивая; Супер❤; Великолепно🔥; Beautifiul🔥❤; Люблю тебя Энджи; Красиво😍; Великолепно😍; Хороший вид, почему так круто», - отвечают фанаты.

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