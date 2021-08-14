"Коли він так встиг"

Гуморист Ігор Ласточкін з "Ліги сміху" показав своє пляжне фото і зібрав овації

34-річний шоумен зараз знаходиться в Хорватії. Але просто насолоджуватися відпочинком Ігор, мабуть, не має наміру. В своєму мікроблозі в Instagram артист засвітив "животик" і поділився планами його позбутися, передає Politeka.net.

"Це літо я гавити не має наміру! Через 2 тижні на цьому ж місці буде стояти підтягнутий чоловічок. #вілсмітчелендж", - йдеться в підписі.

На фото Ласточкін в помаранчевих плавках, панамці й окулярах стояв на пляжі, вдивляючись вдалину. Знімок за стилем нагадує "вірусні кадри" з актором Віллом Смітом в трусах, коли той, без краплі збентеження, виставив напоказ великий живіт і пообіцяв схуднути.

Користувачам зайшов жарт, а деякі припустили, що стрункий Ігор все ж "прифотошопив" собі пуза:

"Вагітний? Який термін? 😅"

"По ходу залетів на курорті😂"

"Сподіваюся фотошоп)"

"Ну народить по ходу і підтягнеться звичайно😂 😂 😂"

"Видно, що справжній чоловік 👏"

"Шо за пузо пивне 😮"

"Коли він встиг так погладшати"

"худий з пузом це окремий вид мистецтва🙌 🔥"

Раніше Politeka писала, що Ласточкін несподівано заговорив про сольну кар'єру: "є якийсь слух..."

Нагадаємо, що Ласточкін в міні-сукні влаштував провокацію під Тіну Кароль: "щось трохи випирає знизу"

А ще Politeka повідомляла, що Ласточкін в одних плавках вибрав несподіване місце для сонячних ванн