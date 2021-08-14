Гуморист Ігор Ласточкін з "Ліги сміху" показав своє пляжне фото і зібрав овації
34-річний шоумен зараз знаходиться в Хорватії. Але просто насолоджуватися відпочинком Ігор, мабуть, не має наміру. В своєму мікроблозі в Instagram артист засвітив "животик" і поділився планами його позбутися, передає Politeka.net.
"Це літо я гавити не має наміру! Через 2 тижні на цьому ж місці буде стояти підтягнутий чоловічок. #вілсмітчелендж", - йдеться в підписі.
На фото Ласточкін в помаранчевих плавках, панамці й окулярах стояв на пляжі, вдивляючись вдалину. Знімок за стилем нагадує "вірусні кадри" з актором Віллом Смітом в трусах, коли той, без краплі збентеження, виставив напоказ великий живіт і пообіцяв схуднути.
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Користувачам зайшов жарт, а деякі припустили, що стрункий Ігор все ж "прифотошопив" собі пуза:
"Вагітний? Який термін? 😅"
"По ходу залетів на курорті😂"
"Сподіваюся фотошоп)"
"Ну народить по ходу і підтягнеться звичайно😂 😂 😂"
"Видно, що справжній чоловік 👏"
"Шо за пузо пивне 😮"
"Коли він встиг так погладшати"
"худий з пузом це окремий вид мистецтва🙌 🔥"
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