Популярна українська співачка Тіна Кароль зворушливо привітала покійного чоловіка з Днем народження

Як пише Politeka.net, історія кохання поп-діви Тіни Кароль та продюсера Євгена Огіра почалася у 2008 році. У січні 2008 пара таємно розписалася, а в червні Тіна та Євген взяли шлюб в Свято-Успенському соборі Києво-Печерської лаври. А вже в листопаді того ж року співачка народила Огіру сина Веніаміна, який стає просто копією батька.





На жаль, щастя співачки тривало не довго. На початку 2012 року в чоловіка Тіни Кароль діагностували рак шлунка, а 28 квітня 2013 року Євген Огір відійшов у вічність.

14 серпня українському продюсеру Євгену Огіру мало би виповнитися 41 рік. Тіна Кароль у своєму Instagram поділилася архівним фото з Огіром та привітала коханого з Днем народження.

"Я молодець, я знаю ...Все як ти хотів. З Днем народження, Вічність", - написала Тіна.

"❤️❤️❤️ Ти розумниця...", " Я все еще помню...... 💔💔💔", "З Днем народження, Вічність", - написали шанувальники співачки на офіційній фан-сторінці тіни Кароль.

Зауважимо, що в одному із інтерв'ю Тіна Кароль розповіла, що дуже болісно пережила смерть чоловіка. Вона деякий час не з'являлася на людях, відключила телефони та не виходила на зв'язок.

Рaніше Politeka писaлa, що Винник і його "таємна дружина" злилися в романтичному танці під хіт Тіни Кароль, відео: "Як же красиво".

Нaгaдaємо, що Тіна Кароль несподівано зацікавилася переможцем "Голосу країни": "Молода кров".

A ще Politeka повідомлялa, що Тіна Кароль поділилася творчими планами, українці не оцінили: "Де нові імена?".