Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, здивувала емоційним поривом
35-річна актриса, як відомо, активно веде свій мікроблог в Instagram, ділячись найпотаємнішим, радощами і страхами. Дівчина часто бере участь в різних фотосесіях, тому доповнює пости яскравими кадрами, часом, що межують з пристойністю.
У своєму останньому меседжі Анна вирішила звернутися до заздрісників. Саліванчук позувала на фото в рожевому брючному костюмі й білому мереживному топі, виставивши напоказ засмаглі округлості, передає Politeka.net.
За словами Анни, люди люблять обговорювати і засуджувати тих, хто чогось домігся в житті. Само собою зрозуміло, під прицілом опиняються й блогери, чиє життя стає надбанням громадськості.
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"Я прекрасно розумію, що є люди, які не люблять мене і засуджують.
До цього ставлюся абсолютно нейтрально. З тієї простої причини, що у мене на це немає часу. У мене занадто насичене життя: бути мамою, прекрасною дружиною, господинею, актрисою. Я краще ще в декількох фільмах знімуся, ніж витрачатиму так марно свою силу. Я вас дуже прошу. Давайте не будемо нікого обговорювати. Не будемо нікого засуджувати і заздрити. Якщо хтось дратує і ви не можете щиро порадіти за людину - відписуйтеся! Не витрачайте туди свою енергію!", - звернулася актриса до хейтерів.
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