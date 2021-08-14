Українська телеведуча Ольга Фреймут похвалитися сімейним щастям

Завжди приємно спостерігати за щасливими парами. Наприклад, за сім'єю Ольги Фреймут.

39-річна ведуча одружена з Генеральним директором "Нового каналу" Володимиром Локотком вже тривалий час. І, судячи з усього, їх почуття один до одного з кожним роком стають тільки міцнішими.

Подружжя виховує двох власних дітей, а також дочку телеведучої від першого шлюбу Злату Мітчелл.

Відносини подружжя почалися ще в 2015 році.

У 2016 році у пари народився син Валерій. Ще через рік з'явилася дочка Євдокія, після чого стало відомо, що Ольга офіційно вийшла заміж за Володимира і взяла його прізвище – Локотко.

Телеведуча мало розповідає про особисте життя, проте іноді вона викладає красиві сімейні знімки в фотоблозі Instagram.

Так, в розділі Stories було розміщено два знімки, на одному Ольга позує в обіймах Володимира, на другому - блондинка млосно дивиться в камеру, але вже одна. Теледива засвітила свої витончені плечі, тонкі руки і точені риси обличчя.

При цьому шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були розміщені в каруселі Stories.

Раніше Politeka писала, що Фреймут насмішила новим уроком етикету, надія на Остапчука:"Володимире, ваш вихід".

Нагадаємо, що Ольга Фреймут покращала після процедури омолодження і опинилася в особливому місці: "мені 18...".

A ще Politeka повідомляла, що Фреймут вирішила допомогти екс-дружині Дзідзьо: "щоб не скакнула сусідові на коліна".