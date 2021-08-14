Українська співачка Надя Дорофєєва і її чоловік проводять відмінний відпочинок в Греції
Кілька днів тому стало відомо, що після свого святкування 10-річної річниці відносин Володимир вирішили виїхати на черговий відпочинок.
Як можна помітити, пара вирішила відпочити після напруженої роботи і відряджень, адже через концерти і різних графіків Надя з чоловіком бачилася досить рідко.
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У сторіс зірки розповіли, що вони полетіли на казковий відпочинок до Греції. Тепер артистка показує звідти досить багато кадрів, які радують шанувальників. На одному зі знімків зірка схитила сяючим виглядом в маленькому купальнику насиченого лімнного відтінку.
Зірці вдалося показати струнку фігуру без целюліту, що завжди захоплює поклнніков. Примітно, що при таких формаз зірка на дієтах не сидить і не відмовляє собі в смакоти:
"Винна, каюсь" - написала Надя під" апетитним " кадром.
Також раніше Дантес показав, що вони з Надею заїхали в двоповерхову віллу з величезним басейном.
"Все! Ми заїхали на нашу віллочку! І тут ми проведемо чудові вихідні. Хлопці, ми так довго цього чекали", - розповів Дантес, засвітивши всю розкіш.
Судячи з сторіс, подружжя дійсно дуже задоволені місцем відпочинку.
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