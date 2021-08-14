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Зірка каналу "1+1" і телеведуча Лідія Таран заінтригувала знімками, зробленими на Донбасі

Сезон відпусток у розпалі і поки багато знаменитостей ніжаться на пляжах закордонних курортів, ведуча новин Лідія Таран активно працює.

Зі знімальною групою Лідія вирішила вивчити вітчизняні локації на сході України.

Ведуча підійшла максимально близько до Луганська, який зараз окупований і зупинилася в селищі Щастя.

"Нарешті я тут! І хоча не можу дістатися самого Луганська, підійшла дуже близько- До Щастя! ☺️ Луганщина неможлива без свого Щастя. За це місто кілька років воювали і гинули люди. Сьогодні ми відновили тут історичну справедливість", - написала ведуча у себе в Instagram.

Вона анонсувала новий випуск програми з Сєвєродонецька, де буде ділиться своїми враженнями про Луганщину.

"Так що включайте телевізори та інші пристрої. І підтримуйте нас якщо ви місцеві! А тут у мене жителі Луганщини?",- звернулася вона до фоловерів.

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