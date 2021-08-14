Вот это да!

Звезда канала "1+1" и телеведущая Лидия Таран заинтриговала снимками, сделанными на Донбассе

Сезон отпусков в разгаре и пока многие знаменитости нежатся на пляжах заграничных курортов, ведущая новостей Лидия Таран активно работает.

Со съемочной группой Лидия решила изучить отечественные локации на востоке Украины.

Ведущая подошла максимально близко к Луганску, который сейчас оккупирован и остановилась в поселке Счастье.

«Наконец я здесь! И хотя не могу добраться самого Луганска, подошла очень близко - к Счастью! ☺️ Луганщина невозможна без своего Счастья. За это город несколько лет воевали и погибали люди. Сегодня мы восстановили здесь историческую справедливость», - написала ведущая у себя в Инстаграм.

Она анонсировала новый выпуск программы из Северодонецка, где будет делится своими впечатлениями о Луганщине.

«Так что включайте телевизоры и другие устройства. И поддерживайте нас если вы местные! А здесь у меня жители Луганщины?», - обратилась она к фолловерам.

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