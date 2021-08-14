Відомий український телеведучий Юрій Горбунов поділився ніжним знімком із дружиною Катею Осадчою

Як пише Politeka.net, про те, що Горбунов та Осадча офіційно одружилися стало відомо у лютому 2017 року. Юрій Горбунов – другий чоловік Катерини. У 2001 році вона вийшла заміж за бізнесмена і нардепа Олега Поліщука та народила від нього сина Іллю, однак через три роки їхній шлюб розпався.

Через 13 років після першого розлучення Катя вийшла за Горбунова та народила сина Івана, якого старанно приховують від чужих очей. Пізніше з’ясувалося, що Катя вагітна втретє й вони з Горбуновим чекають на появу малюка.

Так, Юрій Горбунов часто ділиться знімками з дружиною у себе в Instagram. Цього разу він опублікував ніжне селфі з Осадчою, чим викликав захоплення в шанувальників.

"Щастя Вам! Кохання 😍", "Дуже гарні 😍", "Зірки ❤️", " Такий вигляд має щастя!!!🔥", - пишуть у мережі.

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