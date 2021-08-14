Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик похвалилася неймовірною фігурою під час обіду

Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса побудувала кар'єру моделі і актриси в Італії, де живе багато років. А ще Анна досить успішна блогерка і частенько ділиться з шанувальниками різними знімками, на яких не упускає можливості продемонструвати свою досконалу фігуру.

Вона показала в Instagram приголомшливі форми в купальнику з паєтками під час обіду.

Треба відзначити, що від природи Анна худенька і струнка, вона може спокійно харчуватися пастою та іншими смаколиками, які абсолютно не шкодять її фігурі.

Красуня попозувала перед камерою в дуже літньому стилі.

Крім купальника на ній були надіті джинсові шорти і бавовняна сорочка блакитного кольору, яку вона пікантно растегнула, показавши завидний плоский живіт.

Фолловери захопилися від побаченого.

"Краса", - пишуть в мережі.

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