Внучка покійного судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, італійська актриса Анна Сафрончик похвалилася неймовірною фігурою під час обіду
Як передає Politeka.net, 40-річна внучка Чапкіса побудувала кар'єру моделі і актриси в Італії, де живе багато років. А ще Анна досить успішна блогерка і частенько ділиться з шанувальниками різними знімками, на яких не упускає можливості продемонструвати свою досконалу фігуру.
Вона показала в Instagram приголомшливі форми в купальнику з паєтками під час обіду.
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Треба відзначити, що від природи Анна худенька і струнка, вона може спокійно харчуватися пастою та іншими смаколиками, які абсолютно не шкодять її фігурі.
Красуня попозувала перед камерою в дуже літньому стилі.
Крім купальника на ній були надіті джинсові шорти і бавовняна сорочка блакитного кольору, яку вона пікантно растегнула, показавши завидний плоский живіт.
Фолловери захопилися від побаченого.
"Краса", - пишуть в мережі.
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