Відома співачка Надія Мейхер показала, як відпочиває на пляжі у відкритому купальнику

Виконавиця не так часто показує в Instagram своє життя, але з легкістю розповідає про кар'єрні плани і показує інтригуючі образи в одязі власного дизайну. При цьому не забуває Надія також ділитися пам'ятними» живими " кадрами.

Цього разу в сторіс співачка показала Пляжний знімки з відпочинку і порадувала природною красою. На фото позувала Надія без макіяжу, чим привернула увагу до себе.

Під схожими фото знаменитості в тому ж купальнику болотного відтінку шанувальники написали багато різних коментарів:

"Чарівна❤ красуня; Белуччі відпочиває!); Надія! Яка ви все-таки красива! Богиня краси!; Найкрасивіша 🔥; ви сонячне щастя!; Надія!! 😳 Ну це вже зовсім інша справа☀; Ви класна; бездонна і недосяжна Надія.❤️; Божественний».

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