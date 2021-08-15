Популярна українська співачка Тіна Кароль показала в особистому спортзалі кадри зі своїх тренувань

На самому початку карантину співачка нарешті почала показувати, як проходять її будні, чим вона займається і як тренується вдома в особистому спортзалі. З тих пір зрідка в сторіс зірка чесно показує свої заняття.

Як виявилося, Кароль любить активно займатися зі скакалкою, м'ячем і багато займається йогою, для цього у неї є навіть спеціальні дизайнерські костюми з принтами і кілька матів.

Цього разу на кадрах зірка у власному залі Будинку показала себе вже після занять, витираючи мокре обличчя. У яскраво-зеленому костюмі з білими смужками зірка покрасувалася перед дзеркалом.

"Найкраща!; Хто помітив рушник красиво; такий приємний ванільний загар❤️ вміє ж😍; Sport girl 💛; шикарна; Крутишка😻; найулюбленіша!!!; Найкраща і улюблена тиночка ти💜; красуня! Як завжди на спорті. Р-режим); Хочу цей рушник😀 🙈; як її можна не любити 🤯 " - відповіли фанати.

Відзначимо, також тіні вдалося заінтригувати новим образом - в рамках спеціального проекту зірка взяла участь у вуличному тренуванні і показала ряд вправ на різні групи м'язів. Варто відзначити, що зірка займається пілатесом, стретчингом і йогою не перший рік, тому заняття для неї не в новинку.

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