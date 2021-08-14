Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк полетіла на відпочинок на острів Мадейра

Як пише Politeka.net, 33-річна Леся Нікітюк, яка прославилася після виступу на гумористичному шоу "Розсміши коміка", полетіла на відпочинок до автономного регіону Мадейра, що в Португалії.

Про відпочинок на острові Леся багато розповідає у своєму Instagram. Зірка публікує різні фото та відео, на яких показує своє дозвілля в Португалії. Так, нещодавно Леся показувала підписникам, які делікатеси вона вже встигла спробувати, а цього разу телеведуча вирішила пожартувати та показала, як "поправилася" на шикарному відпочинку.

"Культурний відпочинок і ніякого шахрайства", - каже Леся і спеціально надуває живіт, щоб пожартувати про те, що вона сильно розповніла на Мадейрі.

Нікітюк була одягнена в маленький розовий купальник, який вже встигли пообговорювати в мережі, солом’яну шляпу та окуляри.

Рaніше Politeka писaлa, що Нікітюк осоромилася в сукні з розрізами під час фотосесії на яхті: "Дуже старалися...".

Нaгaдaємо, що Леся Нікітюк потрапила в халепу, переборщивши з фотошопом: "Неприродньо велика".

A ще Politeka повідомлялa, що Нікітюк випадково засвітила зайве, відпочиваючи на яхті не в купальнику: "Ну як можна бути такою...".