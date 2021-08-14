Учасниця оновленого гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова продемонструвала бездоганне почуття стилю під час поїздки в Італія
Як передає Politeka.net, 25-річну Ксенію Попову з Кривого Рогу зовсім недавно запросили до нового складу гурту "ВІА Гра", яку продюсує Костянтин Меладзе.
Ксенія завжди мріяла про кар'єру співачки. До цього вона брала участь у 8 сезоні вокального шоу "Х-Фактор", але не перемогла.
Також Попова пробувала свої сили на українському відборі на"Євробачення".
Зараз блондинка активно розкручує свій Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим, а також не упускає можливості показати себе у всій красі.
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На новому фото Ксенія вийшла на балкон в Мілані. На ній було надіто стильне чорне плаття, яке вигідно підкреслило її витончену фігуру. Глибоке декольте прикувало погляди шанувальників, адже красуні є, чим похвалитися.
У коментарях фанати захопилися тим, як виглядає підопічна Меладзе. Багатьох підкорив її жіночний образ.
"Картина",
"Яка красива",
"Естетика в чистому вигляді",
"Леді",
"Звідки таке гарне плаття?",- пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Ксенія Попова переборщила з декольте на відпочинку в Туреччині: красномовні кадри.
Як повідомляла Politeka, Ксенія Попова в прозорому боді продемонструвала достоїнства фігури:"Брежнєва нервово в сторонці курить".
Також Politeka писала, що Ксенія Попова зачарувала видом в топі з глибоким декольте: спокусливе фото.