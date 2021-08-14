Популярна українська співачка Оля Полякова відвідала Одеський кінофестиваль

Як пише Politeka.net, Оля Полякова стала гостею на Одеському кінофестивалі, куди прийшла разом з відомим продюсером Михайлом Ясинським. Полякова знімала пряму трансляцію прямо з місця події у своєму Instagram.

Так, Полякова розповіла, що для події вибрала красиву сукню від відомого дизайнера Андре Тана, яка гарно підкреслила струнку фігуру співачки.

Також Полякова зробила яскравий макіяж та високий хвіст, а образ доповнила діамантовими прикрасами, які їй подарував чоловік на день весілля.

"Ці діаманти подарив мені мій чоловік 16 років тому на день весілля. Я раніше їх не носила, але зараз подумала: "А чому? Треба носити". Діаманти - це те, що не старіє. Дивіться, 16 років пройшло, а вони, як і я, ні краплі не постаріли", - жартує Полякова.

Зірка красувалася на червоній доріжці, давала багато інтерв’ю, фотографувалася та жартувала.

"я просто в захваті 🙌🏽😍 ТАКА ГАРНА 👏🏽 ♥ ️", " Красотка👏👏👏👏🙌🙌🙌❤️❤️", " Красоточка😍", " Красотка 🔥🔥🔥", " Олечка ти прекрасна ❤️", - пишуть шанувальники.

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