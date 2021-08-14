Популярная украинская певица Оля Полякова посетила Одесский кинофестиваль
Как пишет Politeka.net, Оля Полякова стала гостьей на Одесском кинофестивале, куда пришла вместе с известным продюсером Михаилом Ясинским. Полякова снимала прямую трансляцию прямо с места происшествия в своем Instagram.
Так, Полякова рассказала, что для события выбрала красивое платье от известного дизайнера Андре Тана, которая красиво подчеркнула стройную фигуру певицы.
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Также Полякова сделала яркий макияж и высокий хвост, а образ дополнила бриллиантовыми украшениями, которые ей подарил муж в день свадьбы.
"Эти бриллианты подарил мне мой муж 16 лет назад на день свадьбы. Я раньше их не носила, но сейчас подумала: "А почему? Надо носить". Бриллианты-это то, что не стареет. Смотрите, 16 лет прошло, а они, как и я, ни капли не постарели", - шутит Полякова.
Звезда красовалась на красной дорожке, давала много интервью, фотографировалась и шутила.
"я просто в восторге !", " Красотка👏👏👏👏🙌🙌🙌❤️❤️", "Красоточка", "Красотка", "Олечка ты прекрасная", - пишут поклонники.
Ранее Politeka писала, что Полякова бросила вызов украинцам, заинтриговав заявлением: "я уже готова вас...".
Напомним, что поцелуй Поляковой с запрещенным в Украине Киркоровым наделал шума в сети: "Фу...".
A еще Politeka сообщала, что Полякова в рваных мини-шортах устроила напряженную тренировку с гантелями: личные кадры.