Українська співачка Надя Дорофєєва і її чоловік, співак і блогер Володимир Дантес, зараз відпочивають у Туреччині, звідки діляться позитивними кадрами

Закохані вирішили "сховатися" від усіх на відпочинку за кордоном, передає Politeka.net. У пари було багато виступів, а після напруженого графіка потрібно відмінно розслабитися.

Цього разу подружжя вирішило відпочити з "розмахом". Надя і Володимир зняли двоповерхову віллу з величезним басейном. В їх житлі налічується кілька спалень, а також є великий зал.

За зізнанням Дантеса, вони з дружиною вперше вирішили зняти таке розкішне житло.

У своєму Instagram Надя опублікувала кілька веселих фото і написала:

"Сьогодні третій день нашої відпустки і вперше в житті, якось так вийшло, що я почала по-справжньому відпочивати відразу з заїзду (зазвичай у мене йде дня 3, щоб трохи сповільнитися і зрозуміти, що можна видихнути) а тут оп... і як то кажуть, я на чілі, на расслабоні 😂".



За 40 хвилин пост зібрав майже 30 тисяч лайків.

"Я так рада, що ви нарешті у відпустці)) ви цього заслужили❤️", "Ну які ви😍", "красиві і стильні🔥", "дивимося на вас і нам стає жарко🥵 🔥", "тобі так личать топи😍", "добре вам відпочити❤️", "які ви щасливі😍", - написали користувачі Мережі.

Раніше повідомлялося, Дорофєєва і Дантес заїхали в двоповерхову віллу з величезним басейном, розкіш вражає

Також, Надя Дорофєєва пограла на нервах Дантеса, знімаючи все на камеру

Politeka розповідала, Дорофєєва одним відео показала 10 років життя з Дантесом



