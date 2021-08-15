Відома українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик похвалилася своєю донькою, що підросла

Зірка в шлюбі з танцюристом Андрієм Диким народила двох дочок, Діану і Поліну, пише Politeka.net. Перша дівчинка народилася у 2012 році, а друга - в 2018-му.

Зірка часто ділиться в мережі сімейними знімками. Цього разу телеведуча показала, як вона з Діаною збираються в табір.

На кадрах обидві посміхалися й обіймалися.

"Валізи зібрані! Модний одяг - випрасуваний 🤣, прикраси, як бачите, вже на дитині 🤪! Діана їде на 10 днів в спортивний табір. Уххххх, як же я хвилююся! Як Ви дітей відпускаєте в табори?!?! Я просто з завмиранням серця ♪!",- поділилася Ребрик.

Далі з публікації стало відомо, що дівчинка відпочиватиме в Карпатах.

"Діана табори обожнює, рахувала дні до поїздки! Дивуюся, яка у мене вже доросла дочка! Сама зібрала валізи - я тільки їх перевірила і доклала необхідно і забрала зайве (наприклад, знайшла там свою косметику🤪)", - розповіла артистка.

Зірка зазначила, що дочка дуже грамотно зібралася, взявши все необхідне, проте Ребрик все одно хвилюється за дитину, але тут же згадує, як сама їздила, бувши дитиною.

"Це такі теплі дитячі спогади!",- поділилася актриса.

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