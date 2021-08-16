Співачка і актриса Дженніфер Лопес звикла брати участь у вельми сміливих фотосесіях

Після того, як в минулому році Дженніфер випустила власну лінійку косметики, вона постійно розповідає про те, як правильно стежити за шкірою. І що спорт і харчування – не єдині їй в цьому помічники.

Щоб довести, наскільки привабливою може бути жінка, якій за 50, не так давно зірка знялася в декількох фотосесіях. У них Лопес приміряла найрізноманітніші образи і в багатьох артистка не приховувала пишні форми.

У мереживному комплекті, з яскравим макіяжем і в панчохах зірка точно виглядала молодшою за свій вік.

"Ви повинні піклуватися про свою шкіру з самого раннього віку", - закликала шанувальників Дженніфер кілька днів тому і нагадала, що навіть на таких зйомках вона з'являється з сонцезахисним кремом.

"Ймовірно, це одна з тих речей, які я робила з дуже, дуже юного віку, що допомогло зберегти мою шкіру», – пояснила Лопес.

Ми також писали, що на більшості кадрів з Дженніфер можна помітити, як вона робить акцент на своїй фігурі і особливо на засмаглих ногах. Оскільки співачка дуже багато тренується, вона також дотримується суворих правил в харчуванні, режимі дня і має власний список продуктів і напоїв, які ніколи не вживає.

Нагадаємо, що дочка Дженніфер Лопес на прогулянці з мамою викликала подив

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес в обтягуючих лосинах показала ефектний шпагат і не тільки

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в міні-шортах занурила свої соковиті "персики" в морську піну