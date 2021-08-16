Певица и актриса Дженнифер Лопес привыкла принимать участие в весьма смелых фотосессиях
После того, как в прошлом году Дженнифер выпустила собственную линейку косметики, она постоянно рассказывает о том, как правильно следить за кожей. И что спорт и питание – не единственные ей в этом помощники.
Чтобы доказать, насколько привлекательной может быть женщина, которой за 50, не так давно звезда снялась в нескольких фотосессиях. В них Лопес примерила самые разные образы и во многих артистка не скрывала пышные формы.
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«Вы должны заботиться о своей коже с самого раннего возраста», – призвала поклонников Дженнифер несколько дней назад и напомнила, что даже на таких съемках она появляется с солнцезащитным кремом.
«Вероятно, это одна из тех вещей, которые я делала с очень, очень юного возраста, что помогло сохранить мою кожу», – пояснила Лопес.
Мы также писали, что на большинстве кадров с Дженнифер можно заметить, как она делает акцент на своей фигуре и в особенности на загорелых ногах. Поскольку певица очень много тренируется, она также придерживается строгих правил в питании, режиме дня и имеет собственный список продуктов и напитков, которые никогда не употребляет.
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