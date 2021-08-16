Дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла шанувальникам про те, як почала любити себе

Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома українська актриса театру і кіно. Також вона є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.

На цей раз Анна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку вона сидить відвернута в сторону на ліжку.

"Я завжди залишаю час на себе.

⠀

Чим би не займалася і який би не був рівень завантаження.

⠀

Це час, коли я можу побути наодинці з собою.

⠀

Нехай це буде 10-15 хвилин. Але вони повністю присвячуються тільки мені.

⠀

Це перша ознака любові до себе. Турботи і розуміння.

⠀

Чим їх наповнювати?

⠀

Тільки тим, що потрібно особисто вам і приносить невимовне задоволення в моменті.

⠀

Доглядом за собою

Танцями перед дзеркалом

Спокійним читанням книг

Або просто марним валянням на дивані.

⠀

Цей час, проведений з собою, безцінний. Не забувайте про нього", поділилася одкровенням Анна Саліванчук.

Шанувальники засипали актрису приємними словами в коментарях: "Ви просто неймовірна красуня, успіхів вам", "Очень любити така хвилина, дійсно давати можливість відпочивши або чогось зрозумівши, а іноді знаходитися рішення, який ніяк не міг знайти".

Раніше повідомлялося, дружина продюсера "Квартал 95", ледь вмістивши бюст в тісне декольте, розповіла про особливий дар: "Клас, Ганнуся"

Також, дружина продюсера "Квартал 95" похвалилася перед українцями, як стала щасливою: "А що робите ви?"

Politeka розповідала, дружина продюсера "Квартал 95" розставила ноги і відкрила три важливих секрету щастя: "Обов'язково рекомендую"



