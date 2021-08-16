Дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук розповіла шанувальникам про те, як почала любити себе
Як передає Politeka.net, Анна Саліванчук відома українська актриса театру і кіно. Також вона є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами з життя.
На цей раз Анна поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку вона сидить відвернута в сторону на ліжку.
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"Я завжди залишаю час на себе.
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Чим би не займалася і який би не був рівень завантаження.
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Це час, коли я можу побути наодинці з собою.
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Нехай це буде 10-15 хвилин. Але вони повністю присвячуються тільки мені.
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Це перша ознака любові до себе. Турботи і розуміння.
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Чим їх наповнювати?
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Тільки тим, що потрібно особисто вам і приносить невимовне задоволення в моменті.
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Доглядом за собою
Танцями перед дзеркалом
Спокійним читанням книг
Або просто марним валянням на дивані.
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Цей час, проведений з собою, безцінний. Не забувайте про нього", поділилася одкровенням Анна Саліванчук.
Шанувальники засипали актрису приємними словами в коментарях: "Ви просто неймовірна красуня, успіхів вам", "Очень любити така хвилина, дійсно давати можливість відпочивши або чогось зрозумівши, а іноді знаходитися рішення, який ніяк не міг знайти".
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