Колишня дружина українського репера Потапа (Олексія Потапенка), продюсерка Ірина Горова, показала кадри веселого відпочинку в Греції

Ірина Горова й український репер, Потап, розлучилися у 2014 році, передає Politeka.net. У колишньої пари збереглися дружні стосунки й вони продовжили спільний бізнес.

Потап вже давно будує стосунки зі співачкою Настею Каменських. Горова також активно працює і будує особисте життя.

Цього разу зірка показала, як відпочиває на катамарані в компанії накачаного красеня. Обидва були на яхті, взявши з собою портативну колонку, і веселилися.

На іншому кадрі Ірина розповіла, що керує катамараном і неї два помічники.

Також красуня показала капітана судна. Ірина була в чорному купальнику і довгій сорочці, яка захищала її від сонця.

На наступному кадрі красуня показала, як вирішила дати "відпочити" особі без макіяжу.

Кадри вийшли дуже позитивними, можна тільки позаздрити зірці.

Зазначимо, Ірина Горова - український продюсер, співзасновниця продюсерського центру MOZGI Entertainment, співзасновник і генеральний директор Групи компаній MOZGI GROUP, тому постійно спілкується з колишнім чоловіком, і нерідко робить пости про нього і його творчість.

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