Відома актриса "Жіночого кварталу" Ірина Сопонару поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Ірина Спонару є відомою українською гумористкою та актрисою. Вона прославилася завдяки шоу "Жіночий квартал". Зірка почала свій шлях з КВН, після чого потрапила в Лігу Сміху. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками новим контентом.

Цього разу Ірина поділилася новою публікацією на своїй сторінці в Instagram. На знімку дівчина стоїть поруч з персонажем з майбутньої української анімації - Гулівером.

"Король запросив мене особисто, а я запрошую вас! Гулівер Повертається! Абсолютно приголомшливий рівень анімації! Обов'язково до перегляду всім - і дітям і дорослим. А найкрутіше, що озвучували персонажів, Дорофєєва, Дантес, Кошовий, Пікалов, Боклан Станіслав))", поділилася Ірина Сопонару

Шанувальники залишили артистці безліч приємних слів в коментарях: "Ти красуня","Неймовірний красуня дуже добре довге біле волосся круто крутий блондинка".

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