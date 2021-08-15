Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про свою поїздку до Португалії

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Раніше вона вела програму" Орел і Решка", де об'їздила безліч країн. Нещодавно Леся вирушила у відпустку до Португалії на острів Мадейра. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться моментами з життя з шанувальниками.

Цього разу телеведуча поділилася новими фотографіями на своїй сторінці в Instagram. На них Леся в короткому блакитному ТОПі на тлі пам'яток острова Мадейра, на який нещодавно вона вирушила відпочивати.

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Рібу шаблю (ешпаду) ніхто, навіть рибалки, ніколи не бачили живий! Вона ловиться на глибині і від тиску, коли її витягують, його органи розриваються в середині. Дістають рибу з океану вже мертвою.", розповіла Леся Нікітюк.

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