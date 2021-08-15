Переможниця "Холостяк 11" з Михайлом Заливако Анна Богдан показала інтригуючі кадри з нової фотосесії

Після перемоги в шоу "Холостяк" з Михайлом Заливако Анна довгий час терпіла масовий хейт в мережі від шанувальників інших учасниць проекту. Зараз, через кілька місяців після фіналу, Анна вже отримала свою аудиторію в Instagram, яка позитивно оцінює подію на шоу і бажає їй з Михайлом щастя.

Щоб привертати увагу до себе новими образами, Анна вирішила взяти участь в інтригуючій фотосесії. У маленькій рожевій сукні Сторожук виглядала несхожою на саму себе. А довге кучеряве волосся дівчина вирішила укласти в акуратну зачіску з єдиною зав'язкою ззаду.

Наряд з каменів вдало поєднувався з мінімумом деталей в образі Анни і її вечірнім макіяжем. За словами дівчини, вона дуже задоволена, що зважилася на таке перевтілення.

Також нещодавно Анна висловилася з приводу теми сім'ї та дітей, про які у неї постійно запитують:

"Поки я відповім так-всьому свій час. Відносини ... та і в принципі життя, мають свої певні етапи. І нам хочеться ними сповна насолодитися. Якщо описувати наші відносини, то здається, що у нас вічний квітково-букетний період.

Ми, звичайно ж, мріємо про дітей, розмовляємо і жартуємо, якими вони будуть... але поки, це все що можу розповісти".

Нагадавши, Заливако вирішив проявити себе на новому талант-шоу, Богдан не змовчала: "ця людина...."

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