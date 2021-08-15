Актриса з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як провела час на фестивалі
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою і гумористкою. Вона здобула популярність завдяки виступам на "Жіночому кварталі". Також вона займається викладанням гімнастики. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в її житті.
Цього разу Катерина поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина танцює в білому вбранні під ритмічну африканську музику, показуючи свою ідеальну спортивну статуру.
"Нарешті, мені вдалося потрапити на цю неймовірну подію в Києві!
Я дуже багато чула про це! І завжди мріяла потрапити)
Вони не часто проходять і я дивом опинилася в потрібний час в потрібному місці!
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Буду чесна, найстрашніше для мене було це ціна на вхід!
Я дуже довго вирішувала, чи готова я витратити 1100 просто на вхід в тусовку
Чи варто це, цих грошей.
Потім з думкою:» Один раз живемо, зароблю... " сказала собі чергове так!
ВИ НЕ УЯВЛЯЄТЕ, ЯК Я ЩАСЛИВА, ЩО ПРИЙНЯЛА ТАКЕ РІШЕННЯ!
(Не пошкодувала, жодною секундою проведеною на фестивалі) "
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