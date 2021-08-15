Актриса з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна показала, як провела час на фестивалі

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою і гумористкою. Вона здобула популярність завдяки виступам на "Жіночому кварталі". Також вона займається викладанням гімнастики. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками тим, що відбувається в її житті.

Цього разу Катерина поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах дівчина танцює в білому вбранні під ритмічну африканську музику, показуючи свою ідеальну спортивну статуру.

"Нарешті, мені вдалося потрапити на цю неймовірну подію в Києві!

Я дуже багато чула про це! І завжди мріяла потрапити)

Вони не часто проходять і я дивом опинилася в потрібний час в потрібному місці!

Буду чесна, найстрашніше для мене було це ціна на вхід!

Я дуже довго вирішувала, чи готова я витратити 1100 просто на вхід в тусовку

Чи варто це, цих грошей.



Потім з думкою:» Один раз живемо, зароблю... " сказала собі чергове так!



ВИ НЕ УЯВЛЯЄТЕ, ЯК Я ЩАСЛИВА, ЩО ПРИЙНЯЛА ТАКЕ РІШЕННЯ!

(Не пошкодувала, жодною секундою проведеною на фестивалі) "

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