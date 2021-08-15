Актор Тарас Цимбалюк показав нові фото з роботи, порадувавши при цьому фанатів

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк нещодавно одружився на колезі тіні Антоненко. Українцям красень запам'ятався по грі в серіалі "Кріпосна", а також десятках інших картин. Зараз зірку запросили зніматися в проекті "Ангели". На останніх кадрах в Instagram Тарас показав, як проходять робочі будні.

На фото Тарас був у військовій амуніції і зі зброєю в руках. Цимбалюк показав, як бігає в кадрі, а на останньому фото вже влаштував маленьку каву. Актор стояв біля кавомашини, тримаючи в руках стаканчик з напоєм, що бадьорить.

"Звичайні робочі будні на Ангелах зазвичай проходять так", - написав Тарас.



"Бучанська виправна колонія 85", - поставив локацію Цимбалюк.

"Моя любов", - відповіла відразу новоспечена дружина Тіна.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Ох і Кінь швидкий", " такого б охоронця до себе. Погляд. Мужній Тарас. Військового багато в Вас. Успіхів і доброго шляху", " знаєш чому тебе не беруть до Голлівуду? Бо ти будеш всі Оскари забирати".

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