Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва похвалилася новим пляжним образом на відпочинку в Греції

Артистка вирішила максимально часто ділитися новими кадрами і розповідати про цікаві моменти, які відбуваються з нею під час відпустки. Разом з чоловіком Надя влаштувала розкішний відпочинок, тому тепер намагається максимально розслабитися.

Встигає Надя також записати інтригуючі ролики для Тік-струму. В одному з таких відео Дорофєєва покрасувалася в маленькому купальнику яскраво-жовтого відтінку. Причому зірка встигла показати фігуру з самих різних ракурсів і відчувала себе впевнено без макіяжу, вибираючи замість цього фільтр з веснянками.

Раніше Надя розповіла, що зараз проходить третій день її спільного з чоловіком відпустку і вперше в житті у артистки так вийшло, що вона почала по-справжньому відпочивати відразу з заїзду

"Зазвичай у мене йде дня 3, щоб трохи сповільнитися і зрозуміти, що можна видихнути. А тут оп .. і як то кажуть, я на Чілі, на расслабоне 😂» - написала Надя.

Шанувальники підтримали її пост:

"Ой які фотографії🥵 🔥 🔥; Надь, таке питання.... на скільки розмірів більше ти купуєш одяг?😂 ❤ ️ ; Надь, що там з їжі сподобалося?; Я так рада що ви нарешті у відпустці)) ви цього заслужили❤️; тобі так до лиця топи😍; Ну які ви😍; дивимося на вас і нам стає жарко 🥵 🔥 які ви щасливі😍».

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