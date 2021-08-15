Співачка Ксенія Попова показала, як проводить час у Києві
Як пише Politeka.net, Ксенія Попова починала перші кроки до слави, пішовши на "Х-Фактор". Там дівчина була в команді Насті Каменських, але перемогти на проекті співачці не вдалося. Але дівчину це не зупинило і вона вже зараз увійшла до нового складу "ВІА Гри", де замінила блондинку Еріку Герцег. Не забуває Ксенія і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На нових фото Попова була на SUB-дошці. Красуня разом з подружками випливла під ранок на воду, щоб подивитися Світанок.
"Прокинутися о 3 ночі ,зустрітися з дівчатками і побачити своїми очима найкрасивіший Світанок", - написала Ксенія під фото.
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Фанати поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Де така краса, нереально", "я хочу теж саме", "спасибі, ми вже збираємося", "цей Світанок залишиться в пам'яті надовго".
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