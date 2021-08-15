Популярний музикант Потап показав своє почуття стилю на новій фотографії в мережі

Як передає Politeka.net, Потап (Олексій Потапенко) є знаменитим українським продюсером і композитором. Також, раніше він брав участь у дуеті з Настею Каменських, і в групі "MOZGI". Варто відзначити, що з 2019 року Потап оголосив, що одружився на виконавиці Насті Каменських. Потап активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

Цього разу Потап поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram. На знімку він в повний зріст показує у що одягнений. На ньому білі шорти і сорочка з яскравим принтом, надіта на футболку. Також свій образ Потап доповнив темно-зеленим капелюхом з чорною стрічкою.

"Прямо вгору!", підписав фото Потап.

Шанувальники відзначили цікавий стиль Потапа і завалили його приємними словами в коментарях: "Красива людина! Капелюшки прям стиль рідний!", "Не брейся! Так ти виглядаєш красивішим", "Майор Потап або "продюсер який зміг" ".

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