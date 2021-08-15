Українська ведуча на ТБ Даша Трегубова, зірка "Х-Фактора", показала ніжний образ на Одеському кіновестивалі
Даша Трегубова встигла прославитися в якості телеведучої і не раз брала участь в різних проектах, зірка також встигла спробувати себе в ролі актриси і навіть грала в театрі.
Вчора відбулося урочисте відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Актриса Даша Трегубова, присутня на заході, була однією з небагатьох, хто надів на доріжку сукню не українського дизайнера. На Даші наряд люксового італійського бренду Giambattista.
"Урочисто і дуже радісно відкрили 12-й Одеський міжнародний кінофестиваль. Дуже рада була побачитися з колегами і просто приємними людьми)) на мені плаття giambattistavalliparis дивовижно підібране в rentabrand 🌺» - написала Даша під кадрами зі своїм образом.
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