Ольга Куриленко показала, як проводить час на відпочинку з мамою

Як пише Politeka.net, Ольга виїхала з України ще в підлітковому віці. Красуня пробувала себе в якості моделі, пішовши в модельну школу в Москві, а після цього вирушила в Європу, де в дівчині розгледіли актрису. Куриленко знялася в безлічі картин, але знаковою роботою є "Квант милосердя", де Ольга була дівчиною Джеймса Бонда. Не забуває актриса і про Instagram, де ділиться цікавими фото.

На новому фото красуня з'явилася в сукні. Дівчина сиділа біля басейну, обіймаючись з мамою. Як можна зрозуміти, Ольга вирішила влаштувати відпочинок в Корсиці (французькому острові в Середземному морі, - прим.ред.).

"Мама і я", - написала Ольга під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Мамі Привіт", "прекрасна леді"," шикарне плаття"," мамі величезний привіт", " Фрукт точно не впав далеко від дерева!".

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