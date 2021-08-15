Ольга Куриленко показала, як проводить час на відпочинку з мамою
Як пише Politeka.net, Ольга виїхала з України ще в підлітковому віці. Красуня пробувала себе в якості моделі, пішовши в модельну школу в Москві, а після цього вирушила в Європу, де в дівчині розгледіли актрису. Куриленко знялася в безлічі картин, але знаковою роботою є "Квант милосердя", де Ольга була дівчиною Джеймса Бонда. Не забуває актриса і про Instagram, де ділиться цікавими фото.
На новому фото красуня з'явилася в сукні. Дівчина сиділа біля басейну, обіймаючись з мамою. Як можна зрозуміти, Ольга вирішила влаштувати відпочинок в Корсиці (французькому острові в Середземному морі, - прим.ред.).
"Мама і я", - написала Ольга під фото.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Мамі Привіт", "прекрасна леді"," шикарне плаття"," мамі величезний привіт", " Фрукт точно не впав далеко від дерева!".
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