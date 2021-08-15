Володимир Дантес показав, як проводить час на відпочинку

Як пише Politeka.net, Володимир і Надя вже більше 10 років разом, хоча одружені тільки шість. Пара вирішила вибратися на відпочинок в Анталію (Туреччина), звідки Дантес вже поділився фотографією в Instagram.

На фото Володимир лежав у плавках, позуючи на тлі моря і гір. В руках Дантес тримав книгу під назвою "Вбивця сидить навпроти".

"Нові правила на відпочинку.

1. Читати, а не відосики дивитися.

2. Вуса, а не борода. Навіть не питайте чому. Це назавжди залишиться в таємниці.

3. Солодке, булочки і т.п тільки вранці, а не як зазвичай ВЕСЬ ДЕНЬ).

Там багато правил насправді, але я їх ще не придумав.

Ну і круто ж це все робити в шикарному готелі", - написав Володимир.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вова, після твоїх вусів у нас скасувалися всі концерти :(", "Вбивця сидить навпроти", "знімати швидше сторіс", "та без бороди явно крутіше, читати і я на відпочинку намагаюся але навколо дуже шумно", "вусики пропуск в трусики".

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