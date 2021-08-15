Володимир Дантес показав, як проводить час на відпочинку
Як пише Politeka.net, Володимир і Надя вже більше 10 років разом, хоча одружені тільки шість. Пара вирішила вибратися на відпочинок в Анталію (Туреччина), звідки Дантес вже поділився фотографією в Instagram.
На фото Володимир лежав у плавках, позуючи на тлі моря і гір. В руках Дантес тримав книгу під назвою "Вбивця сидить навпроти".
"Нові правила на відпочинку.
Співачка МакЅим покинула лікарню в інвалідному кріслі, кадри: "Частково втратила..."
Українці отримуватимуть відразу дві пенсії: кому і скільки обіцяють
Осінь увірветься в Україну: скільки будемо відпочивати у вересні, названо дати
Команда "Холостячки" відверто заговорила про поведінку Огнєвіч на зйомках: "Для наших артистів це рідкість…"
В учасників шоу "Танці з зірками" з'явилася серйозна конкурентка: "Пішли відомі зірки..."
1. Читати, а не відосики дивитися.
2. Вуса, а не борода. Навіть не питайте чому. Це назавжди залишиться в таємниці.
3. Солодке, булочки і т.п тільки вранці, а не як зазвичай ВЕСЬ ДЕНЬ).
Там багато правил насправді, але я їх ще не придумав.
Ну і круто ж це все робити в шикарному готелі", - написав Володимир.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:
"Вова, після твоїх вусів у нас скасувалися всі концерти :(", "Вбивця сидить навпроти", "знімати швидше сторіс", "та без бороди явно крутіше, читати і я на відпочинку намагаюся але навколо дуже шумно", "вусики пропуск в трусики".
Нагадаємо, Дорофєєва в маленькому купальнику переборщила з фільтрами, співачку не впізнати
А ще Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала пікнік з подругою, забувши про Дантеса
Також Politeka повідомляла, що Дорофєєва в лимонному купальнику розохотила "апетитними" кадрами