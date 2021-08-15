Кохана 19-річного переможця вокального шоу "Голос.Діти" і "Голос країни-10" Романа Сасанчина несподівано торкнулася цікаву тему

Як відомо, співак будує стосунки з 23-річною Іванною. Кохані живуть разом у столичній квартирі, яку Роман отримав після перемоги в конкурсі. На початку 2021 року юний співак зробив коханій пропозицію і вона погодилася.

Відзначимо, в нових сторіс Іванна торкнулася теми вагітності та народження дитини.

"Народження дитини-єдине побачення наосліп, на якому ти точно зустрінеш любов всього свого життя», - написано на картинці, яку опублікувала дівчина.

Також вона виклала картинку про дев'ять місяців вагітності.

А завершила серію ілюстрація, як спить пара, у якої з'явилася дитина.

Нагадаємо, Іванна і Роман познайомилася в компанії спільних друзів. Хлопець відразу запримітив красиву дівчину. Спершу Іванна не реагувала на залицяння Романа, але хлопець не здавався, і все ж зумів підкорити серце дівчини. Через деякий час співак запропонував своїй коханій поїхати з ним до столиці, і вона погодилася.

Нагадаємо, переможець "Голосу країни" Сасанчин розчулив ніжністю з нареченою.

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