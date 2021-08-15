Голлівудська актриса і співачка Дженніфер Лопес показала обличчя без фільтрів

Як повідомляє Politeka.net, 52-річна красуня займається не тільки творчою діяльністю, але також присвячує час бізнесу. Не так давно актриса випустила власну лінійку косметики для догляду за обличчям, яку демонструє на собі.

На свіжому фото Лопес показала, як виглядає в повсякденному житті. Жінка сиділа в машині з простим макіяжем і трохи розпатланим волоссям. При цьому виглядала вона чудово.

"Сьогоднішній погляд... @JLo бере з собою #JLoBeauty. В даний час ми "одержимі" підсилювачами кольору обличчя, які створюють сяйво зсередини", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях красуні залишили масу приємних відгуків про її зовнішність, а також її продукцію.

"Я одержима вашими продуктами", "виглядаєш шикарно", "Класно! Люблю догляд за шкірою!", "Я не можу жити без фільтра!", "Така мила", "Горда королева", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лопес в білому купальнику на бретельках вразила моложавим видом на пляжі: яскраві фото.

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