Співачка і актриса Дженніфер Лопес під час фотосесії в купальнику підкорила яскравим виглядом

Виконавиця, якій не так давно виповнилося 52 роки, може здивувати багатьох одним своїм виглядом. Руйнуючи стереотипи про те, як повинна виглядати жінка, якій за 50, Лопес не думає приховувати фігуру.

На більшості кадрів з Дженніфер можна помітити, що вона робить акцент н своїй фігурі і особливо на засмаглих ногах. Оскільки співачка дуже багато тренується, вона також дотримується суворих правил в харчуванні, режимі дня і має власний список продуктів і напоїв, які ніколи не вживає.

Завдяки серйозному підходу також до зволоження шкіри, Лопес із задоволенням демонструє вигини в різних купальниках. У Смарагдовому купальнику без принтів зірка виглядала не менш розкішно, ніж у звичних маленьких купальниках на завязочках.

"Я дуже дбаю про те, як би виглядати, як ти; ти просто жінка мрії; От би всім таку фігуру; Благословенний Бен...😜 👍; така красива; красива і цінна жінка❤️😍; так прекрасна моя любов❤️; не відірватися", - пишуть в мережі.

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