Певица и актриса Дженнифер Лопес во время фотосессии в купальнике покорила ярким видом

Исполнительница, которой не так давно исполнилось 52 года, может удивить многих одним своим видом. Разрушая стереотипы о том, как должна выглядеть женщина, которой за 50, Лопес не думает скрывать фигуру.

На большинстве кадров с Дженнифер можно заметить, что она делает акцент н своей фигуре и в особенности на загорелых ногах. Поскольку певица очень много тренируется, она также придерживается строгих правил в питании, режиме дня и имеет собственный список продуктов и напитков, которые никогда не употребляет.

Благодаря серьезному подходу также к увлажнению кожи, Лопес с удовольствием демонстрирует изгибы в разных купальниках. В изумрудном купальнике без принтов звезда выглядела не менее роскошно, чем в привычных маленьких купальниках на завязочках.

«Я очень забочусь о том, как бы выглядеть, как ты; ты просто женщина мечты; Вот бы всем такую фигуру; Благословенный Бен… 😜👍; Такая красивая; Красивая и ценная женщина ❤️😍; Так прекрасна моя любовь❤️; не оторваться», - пишут в сети.

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