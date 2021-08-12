Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес показала підтягнуту фігуру на пляжі

Виконавиця на своїй день народження з легкістю довела, що знаходиться в такій же чудовій формі, що і двадцять років тому. Струнка фігура, вдалий загар і підтягнуті форми і без фотошопу виглядали вельми привабливо.

Оскільки Лопес кожен раз стикається з безліччю хейтерів, які підозрюють її в зловживанні фотошопом, вона не соромиться показувати себе на пляжі з різних сторін і в наймодніших купальниках.

Так, нещодавно в білому купальнику з тонкими лямками і зав'язками зірка прогулялася на узбережжі і звернув увагу на квітучий вигляд. Навіть без модної зачіски і яскравого макіяжу Дженніфер виглядала природно і навіть молода.

До слова, про догляд за собою Лопес теж не боїться говорити. А засоби про які розповідає Дженніфер Лопес, дійсно дієві, адже у свої майже 52 роки зірка має приголомшливий вигляд, на обличчі зовсім немає зморшок.

Раніше Politeka писала, що Лопес змила макіяж і показала справжнє обличчя без фотошопу: "у неї договір з дияволом...".

Нагадаємо, що Лопес позбавила дару мови, похвалившись формами в крихітній маєчці: "і їй скоро 52?".

А ще Politeka повідомляла, що Дочка Дженніфер Лопес вразила зовнішністю на спільному фото :" прямо Близнюки".