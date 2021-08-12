Известная американская актриса, танцовщица и бизнеследи Дженнифер Лопес показала подтянутую фигуру на пляже

Исполнительница на своей день рождения с легкостью доказала, что находится в такой же замечательной форме, что и двадцать лет назад. Стройная фигура, удачный загар и подтянутые формы и без фотошопа выглядели весьма привлекательно.

Поскольку Лопес каждый раз сталкивается с множеством хейтеров, подозревающих ее в злоупотреблении фотошопом, она не стесняется показывать себя на пляже с разных сторон и в самых модных купальниках.

Так, недавно в белом купальнике с тонкими лямками и завязками звезда прогулялась на побережье и обратил внимание на цветущий вид. Даже без модной прически и яркого макияжа Дженнифер смотрелась естественно и даже молода.

К слову, об уходе за собой Лопес тоже не боится говорить. А средства о которых рассказывает Дженнифер Лопес, действительно действенны, ведь в свои почти 52 года звезда имеет потрясающий вид, на лице совсем нет морщин.

Ранее Politeka писала, что Лопес смыла макияж и показала истинное лицо без фотошопа: "у нее договор с дьяволом...".

Напомним, что Лопес лишила дара речи, похваставшись формами в крохотной маечке: "И ей скоро 52?".

А еще Politeka сообщала, что Дочь Дженнифер Лопес поразила внешностью на совместном фото: "Прямо близнецы".