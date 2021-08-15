Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес показала лицо без фильтров

Как сообщает Politeka.net, 52-летняя красотка занимается не только творческой деятельностью, но также посвящает время бизнесу. Не так давно актриса выпустила собственную линейку уходовой косметики, которую демонстрирует на себе.

На свежем фото Лопес показала, как выглядит в повседневной жизни. Женщина сидела в машине с простым макияжем и немного растрепанными волосами. При этом выглядела она замечательно.

«Сегодняшний взгляд... @JLo берет с собой #JLoBeauty. В настоящее время мы «одержимы» усилителями цвета лица, которые создают сияние изнутри», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях красотке оставили массу приятных отзывов о ее внешности, а также ее продукции.

«Я одержима вашими продуктами», «Выглядишь шикарно», «Классно! Люблю уход за кожей!», «Я не могу жить без фильтра!», «Такая милая», «Гордая королева», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Лопес в белом купальнике на бретельках впечатлила моложавым видом на пляже: яркие фото.

А еще Politeka писала, что Лопес в миниатюрном топе и лосинах ошеломила безумными танцами: "Еще может зажечь".

Также Politeka сообщала, что Лопес без стеснения похвасталась загорелой фигурой в маленьком купальнике: "Не оторваться".