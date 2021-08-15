Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес захоплює працьовитістю і модними образами
Виконавиця досить часто знімається в різних фотосесіях і показує фігуру з кращого боку. Оскільки Лопес також не соромиться своїх форм, носить вона на публіці вельми відкритий і обтягуючий одяг.
Проте, дістати такі форми зірці було непросто, і вона тренувалася не один місяць, перш ніж отримати форми, якими залишилася задоволена. Тепер Лопес підтримує свою вагу в тій нормі, яка для неї комфортна.
"Ще може запалити" - пише одна з прихильниць під відео з Лопес.
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Допомагають зірці в цьому різні вправи, підібрані відразу двома тренерами. Для сідничних м'язів зірка робить вправу сумо-особистий тренер артистки Девід Кірш запозичив це у борців сумо.
Для рук Лопес використовує віджимання Спайдермена - ця вправа набагато ефективніше класичної версії, до того ж, дозволяє активно задіяти м'язи преса, спини і ніг. А ось для преса артистка вважає за краще робити скручування і займається з м'ячем.
Нагадавши, 52-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.
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