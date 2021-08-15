Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес восхищает трудолюбием и модными образами

Исполнительница довольно часто снимается в различных фотосессиях и показывает фигуру с лучшей стороны. Поскольку Лопес также не стесняется своих форм, носит она на публике весьма открытую и обтягивающую одежду.

Тем не менее, заполучить такие формы звезде было непросто, и она тренировалась не один месяц, прежде чем получить формы, которыми осталась довольна. Теперь Лопес поддерживает свой вес в той норме, которая для нее комфортна.

"Еще может зажечь" - пишет одна из поклонниц под видео с Лопес.

Помогают звезде в этом разные упражнения, подобранные сразу двумя тренерами. Для ягодичных мышц звезда делает упражнение сумо - личный тренер артистки Дэвид Кирш позаимствовал это у борцов сумо.

Для рук Лопес использует отжимания Спайдермэна – это упражнение гораздо эффективнее классической версии, к тому же, позволяет активно задействовать мышцы пресса, спины и ног. А вот для пресса артистка предпочитает делать скручивания и занимается с мячом.

Напомним, 52-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

Также Politeka писала, Дженнифер Лопес, расставшись с женихом, примерила наряд с декольте до пупка